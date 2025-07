La prima volta Usa al tavolo dei volenterosi e il ruolo di Meloni

La prima volta, l’Inviato Speciale del Presidente Trump per l’Ucraina si siede al tavolo dei volenterosi, assumendo un ruolo di particolare rilievo. Mentre la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma affronta aspetti concreti di infrastrutture e progetti, questa presenza segnala un mutamento geopolitico di portata superiore. È il segnale che gli Stati Uniti entrano ufficialmente nel cuore delle dinamiche europee e ucraine, ridefinendo gli equilibri internazionali e aprendo nuovi scenari di collaborazione e sfide future.

L’altra faccia della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si tiene a Roma attiene ad un punto geopolitico fondamentale, che va oltre progetti, infrastrutture o cantieri. Per la prima volta gli americani partecipano per alla riunione della coalizione dei volenterosi. E questo accade a Roma proprio in occasione della Conferenza sulla ricostruzione. Il riferimento è al fatto che l’Inviato Speciale del Presidente Trump per l’Ucraina, il Generale Keith Kellogg, che ha guidato la delegazione statunitense all’Ukraine Recovery Conference, siede assieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Presidente ucraino Zelensky e agli altri leader intervenuti a Roma, alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si tè tenuta a margine della Conferenza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La prima volta Usa al tavolo dei volenterosi e il ruolo di Meloni

In questa notizia si parla di: prima - volta - volenterosi - tavolo

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

I volenterosi rilanciano le truppe, Meloni frena “Sì” alle sanzioni Usa. Zelensky chiede i patriot, ok di Merz. Prima volta degli States al tavolo. @salvini_giacomo Vai su X

Trump invia Kellogg alla Conferenza di Roma per la ricostruzione. Ci sarà anche Merz. Alcuni dei volenterosi collegati. L’Unione europea pensa a un fondo di 100 miliardi Vai su Facebook

La prima volta Usa al tavolo dei volenterosi e il ruolo di Meloni; Conferenza di Roma, dieci miliardi per l'Ucraina. Volenterosi pronti per una forza di peacekeeping - Sanzioni UE a Russia, Lituania: il veto apposto dalla Slovacchia è inaccettabile; I volenterosi rilanciano le truppe, Meloni frena. “Sì” alle sanzioni Usa.

La prima volta Usa al tavolo dei volenterosi e il ruolo di Meloni - L’altra faccia della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si tiene a Roma attiene ad un punto geopolitico fondamentale, che va oltre progetti, infrastrutture o cantieri. Come scrive formiche.net

L’America con i volenterosi. Pronti i piani per l’Ucraina e l’atomica di Londra e Parigi - Vertice con 30 Paesi, tra cui l’Italia: in caso di tregua pronte le missioni navali e aree. Scrive repubblica.it