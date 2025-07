La Prima Borsa Birkin di Hermès Venduta a un Prezzo Record | 8,5 Milioni di Euro

La prima borsa Birkin di Hermès, creata nel 1984 su misura per Jane Birkin, ha fatto la storia del lusso conquistando un primato mondiale: venduta all’asta per ben 8,582 milioni di euro. Un pezzo unico che incarna eleganza e leggenda, ora più che mai simbolo di esclusività. A confermare la sua inestimabile valore, questa asta rivoluzionaria apre un nuovo capitolo nel mercato delle opere d’arte accessorie.

Un pezzo unico appartenuto a Jane Birkin conquista il primato mondiale. Ha stabilito un nuovo record mondiale la prima borsa Birkin mai realizzata da Hermès, creata nel 1984 appositamente per Jane Birkin, l'attrice e musa britannica che ispirò l'intera linea. Il prezzo di vendita all'asta ha raggiunto l'incredibile cifra di 8,582 milioni di euro, battendo ogni precedente record nel mercato del lusso. A confermare la notizia è stata Sotheby's, la celebre casa d'aste, sul proprio sito ufficiale. Il prezioso accessorio è stato acquistato da un collezionista giapponese dopo nove rilanci in un'asta altamente competitiva, parte dell'evento "Fashion Icons".

