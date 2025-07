La prima borsa Birkin di Hermès disegnata per Jane Birkin è stata venduta per 7 milioni di euro presso la casa d' aste Sotheby' s a Parigi

Una pietra miliare nel mondo del lusso e dell’arte del collezionismo: la prima borsa Birkin di Hermès, creata nel 1984 su misura per Jane Birkin, ha raggiunto un incredibile traguardo vendendo a 7 milioni di euro presso Sotheby’s a Parigi. Un’asta che ha emozionato tutti gli appassionati di moda e storia. E questa vendita segna un nuovo capitolo nel valore e nell’unicità delle icone fashion.

Parigi, 10 lug. (askanews) – La prima borsa Birkin di Hermès, disegnata appositamente per Jane Birkin nel 1984, è stata venduta per 7 milioni di euro presso la casa d'aste Sotheby's a Parigi. Un applauso fragoroso ha invaso la sala quando la vendita si è conclusa.

