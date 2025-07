La prima Birkin venduta per 10 milioni la borsa non sarebbe mai nata senza il cestino di Jane Birkin

Da quell'episodio nacque l'idea di creare una borsa elegante, funzionale e iconica, che oggi rappresenta il massimo dell'esclusività nel mondo della moda. La storia di questa icona inizia con un gesto semplice ma rivoluzionario, dimostrando come creatività e praticità possano dare vita a vere opere d'arte. Scopriamo insieme come un semplice cestino abbia trasformato il panorama delle accessori di lusso, lasciando un’impronta indelebile nel nostro stile.

E' stata venduta a Parigi per più di 10 milioni di dollari la prima Birkin, il prototipo originale appartenuto all'attrice Jane Birkin. Non tutti forse sanno che quella borsa non sarebbe mai nata se l'attrice non avesse utilizzato un cestino di vimini per contenere i suoi effetti personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

All'asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l'attrice Jane Birkin nel 1984 - L'arte, il glamour e l'esclusività si incontrano a Parigi il 10 luglio, quando all'asta Sotheby's sarà battuta la prima Birkin mai realizzata, creata per l'iconica attrice Jane Birkin nel 1984.

