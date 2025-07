La prima Birkin di Jane Birkin venduta all'asta per una cifra storica

la destinazione di una borsa iconica. Il 10 luglio 2025, la casa d’aste Sotheby’s di Parigi ha scritto una nuova pagina nella storia della moda con la vendita della prima Birkin creata da Hermès per Jane Birkin. Acquistata da un misterioso collezionista giapponese per 7 milioni di euro, questa borsa unica rappresenta un simbolo di eleganza e timelessness destinato a diventare un vero e proprio pezzo di storia.

Il 10 luglio 2025, la casa d’aste Sotheby’s di Parigi ha segnato un’importante pagina nella storia della moda con la vendita della prima Birkin creata da Hermès per Jane Birkin. Acquistata da un misterioso collezionista giapponese, si tratta di un esemplare unico battuto per 7 milioni di euro (saliti a circa 8,6 milioni con tasse e commissioni). Emblema di uno stile senza tempo, la sua origine risale a un incontro fortuito tra l’attrice e Jean-Louis Dumas, presidente della maison francese, durante un volo Parigi-Londra nel 1984. Da quella conversazione nacque un prototipo pensato su misura per le esigenze pratiche ma eleganti di Jane Birkin. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La prima Birkin di Jane Birkin venduta all’asta per una cifra storica

