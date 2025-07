La Premier League sperimenta le Ref Cam | i test Fifa hanno superato le aspettative Guardian

La Premier League si prepara a rivoluzionare l’arbitraggio con le Ref Cam, una tecnologia innovativa già testata con successo durante il Mondiale per Club dalla FIFA. Questa iniziativa, attualmente in fase sperimentale, promette di aumentare la trasparenza e la precisione delle decisioni arbitrali, beneficiando tifosi e giocatori. Secondo il Guardian, i primi risultati positivi spingono il campionato inglese a collaborare con l’Ifab per rendere questa innovazione una realtà.

Dopo i test condotti dalla Fifa al Mondiale per Club, la Premier League sembrerebbe pronta a introdurre le Ref Cam direttamente sull’orecchio degli arbitri. Il progetto è in fase sperimentale, ma i vantaggi sono già emersi. Lo racconta il Guardian. La sperimentazione delle Ref Cam:. Il Guardian scrive: «La Premier League ha avviato colloqui con l’International Football Association Board ( Ifab ), l’organo che stabilisce le regole del gioco, per valutare se il test possa essere esteso anche alle competizioni nazionali. Se l’Ifab darà il via libera, le Ref Cam potrebbero essere sperimentate dalla Premier League nel torneo estivo Summer Series che si terrà questo mese negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Premier League sperimenta le Ref Cam: i test Fifa hanno superato le aspettative (Guardian)

