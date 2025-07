La possibile discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi e il suo conflitto d’interessi ereditario

L’ipotesi di una discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi riaccende il dibattito politico italiano, tra il fascino della politica e il conflitto di interessi ereditario. La sua ambiguità e i giudizi su temi caldi come l’Ius Scholae e il futuro di Forza Italia alimentano suspense e curiosità. Quale ruolo potrebbe davvero giocare nel panorama nazionale? Il suo passo sarà decisivo o solo un’eco del passato?

Ieri non ho dedicato neanche una riga all’ennesimo accenno di Pier Silvio Berlusconi alla possibilità di una sua prossima «discesa in campo», che non esclude ma nemmeno include (l’anno scorso diceva di subire il fascino della politica e di avercela persino nel dna, ma di non volerla fare lo stesso). Nemmeno una parola ho speso su tutti i giudizi da lui elargiti nella stessa occasione, a proposito di Ius Scholae e del futuro di Forza Italia, di Antonio Tajani e di Matteo Renzi, del governo e della presidente del Consiglio (nessuno dei quali avrà recato dispiacere a Giorgia Meloni). In tutta onestà, nonostante l’ampio spazio dedicato dai giornali alle sue parole, non mi pareva una notizia così interessante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La possibile discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi, e il suo conflitto d’interessi ereditario

