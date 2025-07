La polizia incontra i bambini del grest estivo dell’Istituto Sante Giuffrida

Durante un coinvolgente incontro con la Polizia, i bambini del Grest estivo dell’Istituto Sante Giuffrida hanno scoperto l’importanza di rispettare le regole e tutelare il bene comune. Un’occasione preziosa per coltivare nei giovani la consapevolezza civica e l’impegno sociale, fondamentali per costruire un futuro più sicuro e solidale. Questi incontri rappresentano un passo concreto verso la crescita di cittadini responsabili e consapevoli.

Far crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell’impegno civico. Questi sono gli obiettivi che stanno alla base dell’educazione alla legalità e che vengono trattati durante gli incontri con la polizia come quello che ha visto protagonisti i bambini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: bambini - polizia - incontra - grest

La polizia municipale "in cattedra" per insegnare la sicurezza stradale ai bambini delle elementari - La polizia municipale di Bagheria ha concluso con successo un ciclo di tre incontri dedicati all'educazione stradale per le classi quinte della scuola primaria.

Mercoledì 9 luglio mattina, la Questura di Rovigo ha ricevuto degli ospiti speciali: i giovani del campo estivo Grest Crg di #Villadose. Polizia di Stato #Rovigo Vai su Facebook

La polizia incontra i bambini del grest estivo dell’Istituto Sante Giuffrida; “PretenDiamo legalità”: la Polizia di Stato incontra i bambini del Grest CRG di Villadose; la Polizia di Stato incontra i ragazzi del Grest CSI.

La polizia incontra i bambini del grest estivo dell’Istituto Sante Giuffrida - L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative di prossimità interpretando appieno lo spirito della missione della polizia di Stato "Esserci sempre", in qualunque momento e in ogni circostanza ... Come scrive cataniatoday.it

Sicurezza stradale e navigazione web: la Polizia di Stato incontra i giovani del Grest Sant’Anna di Enna - La Questura di Enna ha promosso un importante incontro educativo presso la parrocchia di Sant'Anna, coinvolgendo i ragazzi del "Grest Sant'Anna" in un'iniziativ ... Segnala telenicosia.it