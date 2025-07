La nuova nave oceanografica dell’Ispra convegno a Roma

Il futuro dell’esplorazione oceanica si presenta più promettente che mai con la nuova nave dell’Ispra, pronto a sfidare le profondità fino a 4.000 metri per affrontare i cambiamenti climatici. Martedì 15 luglio, a Roma, si terrà un convegno imperdibile presso Palazzo San Macuto, un’occasione unica per scoprire come questa innovativa imbarcazione cambierà il nostro approccio alla tutela degli oceani e del pianeta. Non mancate all’evento che segnerà una svolta cruciale.

ROMA – Martedì 15 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “La nuova nave oceanografica dell’Ispra: fino a 4mila metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici”. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, della vice presidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, del componente della Commissione Politiche Ue della Camera, Stefano Candiani, e del componente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Andrea Gentile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La nuova nave oceanografica dell’Ispra”, convegno a Roma

In questa notizia si parla di: nave - oceanografica - ispra - convegno

“La nuova nave oceanografica dell’Ispra”, convegno con Mulè - Il futuro della ricerca oceanografica si accende con l’innovazione: il 15 luglio, a Roma, si svelerà la nuova nave dell’Ispra, capace di esplorare fino a 4.

"La nuova nave oceanografica dell'Ispra", convegno con Mulè https://www.lopinionista.it/la-nuova-nave-oceanografica-dellispra-convegno-con-mule-210677.html?_unique_id=686be98d7bfad Vai su Facebook

La nuova nave oceanografica dell’ISPRA: fino a 4000 metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici - Progetto #PNRR #MER 15 luglio @Montecitorio Iscrizioni https://isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-nave… @MASE_IT @It Vai su X

La nuova nave oceanografica dell'Ispra: fino a 4mila metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici - Martedì 15 alle 10 diretta webtv - Intervengono Mulè, Foti, Pichetto Fratin | comunicazione.camera.it; Stanziati 6 milioni di euro per la gestione della nave oceanografica “ISPRA”: un emendamento decisivo per il monitoraggio marino; homepage — Italiano.

“La nuova nave oceanografica dell’Ispra”, convegno con Mulè - Martedì 15 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "La nuova nave oceanografica ... lopinionista.it scrive

T. Mariotti si aggiudica la gara per la nave oceanografica di Ispra - Una nave oceanografica, per la tutela dei fondali, che si aggiunge alle nostre competenze e alle commesse in essere. Lo riporta shipmag.it