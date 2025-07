La Nuova Libreria Bosio è l’unica libreria religiosa d’Abruzzo riconosciuta di qualità dal ministero della Cultura

La Nuova Libreria Bosio 232 si distingue come l’unica libreria religiosa dell’Abruzzo riconosciuta dal Ministero della Cultura, un vanto di qualità e passione. Antonio Di Giosafat e Fabiana Fusella, coniugi teatini, condividono emozione e orgoglio per questo prestigioso riconoscimento, simbolo del loro impegno quotidiano nel servizio ai clienti. Questa eccellenza rende la libreria un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca fede e cultura in un’unica cornice, continuando a offrire il meglio.

«Siamo emozionati per quanto appreso: il marchio "Libreria di qualità" è il riconoscimento per la dedizione e l'amore che quotidianamente mettiamo a servizio dei nostri clienti». Con queste parole Antonio Di Giosafat e Fabiana Fusella, coniugi teatini alla guida della Nuova Libreria Bosio.

“Icone bizantine tra arte e spiritualità”, incontro alla libreria Bosio - Il 16 maggio, nella sala di lettura “Card. Loris Capovilla” della Torre Episcopale di Chieti, la Nuova Libreria Bosio ospiterà una conferenza intitolata “Icone bizantine tra arte e spiritualità”.

