La notte si colora di giallo a Montevarchi | giovani agricoltori a confronto

una serata vibrante di passione e innovazione, dove i giovani agricoltori hanno condiviso idee, sogni e progetti per il futuro del settore. La Notte Gialla di Coldiretti ha trasformato Montevarchi in un palcoscenico di entusiasmo e crescita, dimostrando che il cuore dell’agricoltura pulsa forte nelle giovani generazioni, pronte a scrivere nuove pagine di sostenibilità e progresso. E così, anche quest’anno, il campanello d’allarme si trasforma in melodia di speranza e rinascita.

Una festa di tutti e per tutti, la Notte gialla di Coldiretti ha invaso Montevarchi, così è andata in scena la 13° edizione di Agri Young. “Montevarchi ci ha accolti con entusiasmo – ha dichiarato James Lewis Benedetto, Delegato Provinciale Giovani Impresa di Coldiretti – ed è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

