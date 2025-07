La nave Simone Martini di C&T Isole Minori di nuovo in servizio arriva la proroga di 90 giorni

La nave Simone Martini di Caronte & Tourist Isole Minori torna in servizio sulla linea Trapani - Isole Egadi, garantendo collegamenti sicuri e affidabili. Dopo una proroga di 90 giorni, l’unità navale riaccende i motori, riconquistando il suo ruolo fondamentale nel trasporto tra terraferma e isole. Un ritorno atteso che rafforza l’impegno per la sicurezza e il comfort dei passeggeri, consolidando la fiducia nel servizio offerto.

La nave Simone Martini di Caronte & Tourist Isole Minori rientrerĂ in servizio domani sulla linea Trapani - Isole Egadi. L’unitĂ navale era stata sostituita dalla nave Caronte a seguito del diniego delle spedizioni richiesto dalla Commissione Igiene e Sicurezza al Comandante della Capitaneria di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Trapani, C&T Isole Minori su blocco in porto della Simone Martini - Caronte Tourist Isole Minori chiarisce la decisione sulla nave Simone Martini e l'accordo aziendale sui pasti. Da trapanioggi.it

Isole Egadi, l'assessore Vaccare: "La nave Caronte inadeguata per il ... - "La nave Caronte della Ngi, in servizio alle Egadi, solitamente adibita al trasporto mezzi speciali (bombole gas, carburante, nettezza urbano ecc), commerciali e materiale edile, per adesso è in ... Si legge su trapani.gds.it