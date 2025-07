La Messana programma il salto nel professionismo in cinque anni

La Messana punta al grande salto: in soli cinque anni mira a raggiungere il professionismo, rafforzando la propria identità e ambizione. Con l’ingresso dell’imprenditore Massimiliano Bertolino e sotto la guida del presidente Walter Mattina, il club ha messo in campo un piano di crescita ambizioso e strutturato. Questo percorso segna una nuova fase di sviluppo, determinata a trasformare il sogno in realtà e a scrivere una nuova pagina della sua storia.

La Messana è diventata ancora più ambiziosa dopo l’ingresso in società dell’imprenditore Massimiliano Bertolino, il club presieduto da Walter Mattina ha comunicato che “si pone l’obbiettivo di puntare al professionismo nel prossimo quinquennio. A tal fine, è stato deciso un programma di crescita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

