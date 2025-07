La manager tedesca che ha travolto e ucciso una ragazza con il Suv a Porto Cervo | Sgomento e dolore

Crescono il dolore e la commozione a Porto Cervo per la tragica perdita di una giovane vita sotto le ruote di un SUV. La manager tedesca Vivian Spohr, coinvolta nell’incidente, si è immediatamente resa disponibile alle autorità italiane, consapevole del dramma. La sua volontà di collaborare testimonia il senso di responsabilità in un momento così difficile. Questa vicenda scuote profondamente la comunità, che si interroga sulle cause e sulle conseguenze di questa tragedia.

"La signora Spohr si √® posta a completa disposizione dell'autorit√† giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale cos√¨ grande non possa essere rimediata, si attiver√† al fine di attenuarne le conseguenze". E'¬†il contenuto della nota che l'avvocato Angelo Merlini insieme con il collega Alessandro Vitale che rappresentano Vivian Spohr, hanno inviato alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - La manager tedesca che ha travolto e ucciso una ragazza con il Suv a Porto Cervo: "Sgomento e dolore"

