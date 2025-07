La magia dell’11 luglio | quando Bearzot e Mancini portarono l’Italia sul tetto del mondo e dell’Europa

L’11 luglio rappresenta una data indelebile nel cuore degli appassionati di calcio italiani. Ricordiamo le imprese di Bearzot e Mancini, protagonisti di due epiche vittorie che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo e d’Europa. Due momenti distinti ma uniti dalla stessa passione, dalla stessa determinazione. Il cammino di queste squadre ha scritto pagine memorabili, alimentando sogni e orgoglio nazionale. E il bello è che questa magia continua a vivere, giorno dopo giorno...

È una di quelle giornate da ricordare, di quelle date che restano impresse nella memoria. L'11 luglio si lega ovviamente con il calcio, con il mondo e con l'Europa, visto che l'Italia in due occasioni differenti è stata capace di arrivare davanti a tutti e far gioire i propri tifosi. 1982, Mondiali di Spagna, 2021, Europei itineranti con finale a Wembley (che dovevano essere disputati un anno prima, ma rimandati a causa del Covid). Il cammino di 33 anni fa è stato clamoroso ed esaltante. La prima fase è da dimenticare: tre partite, tre pareggi e tre controprestazioni per gli azzurri che superano il turno solo grazie alla differenza reti nei confronti del Camerun.