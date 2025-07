La lunga marcia | i character poster del film con Mark Hamill in attesa del San Diego Comic-Con

L’attesa si anima con i character poster de *La lunga marcia*, il nuovo adattamento di Stephen King in arrivo al San Diego Comic-Con. Scopriamo i volti dei protagonisti, da Cooper Hoffman a Mark Hamill, e prepariamoci a un’anteprima esclusiva che farà tremare gli appassionati. Nel frattempo, godiamoci questo primo sguardo ai personaggi: il meglio deve ancora arrivare, e la Hall H ci riserva sorprese mozzafiato.

Diamo uno sguardo ai personaggi dell'adattamento di Stephen King, in attesa dell'imperdibile presentazione nella mitica Hall H nel corso del San Diego Comic-Con. Facciamo conoscenza coi personaggi di La lunga marcia nei character poster diffusi da IGN che offrono un primo sguardo a Cooper Hoffman, Mark Hamill e agli altri interpreti dell'adattamento tratto dal classico di Stephen King. Il tutto in attesa del panel dedicato al film di Francis Lawrence, che sarà ospitato nella Hall H del San Diego Comic-Con 2025. Di cosa parla il film Tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato nel 1979 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, La lunga marcia racconta un'atroce America distopica in cui un gruppi di ragazzi si offre volontario per partecipare a una sfida mortale, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La lunga marcia: i character poster del film con Mark Hamill in attesa del San Diego Comic-Con

