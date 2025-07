la ligue 1 fa un passo avanti e ottiene una vittoria storica nella lotta contro la pirateria

Negli ultimi mesi, la Ligue 1 ha fatto un passo deciso avanti, ottenendo una vittoria storica nella lotta contro la pirateria digitale. Questo successo rappresenta un importante traguardo nella tutela dei diritti sportivi e nella salvaguardia del valore economico del calcio professionistico. Con l’ambizione di rilanciare l’immagine e gli introiti attraverso la piattaforma Ligue 1+, la federazione si impegna a combattere efficacemente contro questa minaccia, proteggendo il patrimonio sportivo e i sogni di milioni di appassionati.

La pirateria rappresenta oggi una delle sfide piĂą gravi per la sostenibilitĂ dello sport professionistico, minacciando direttamente i modelli economici su cui si basano i campionati nazionali. In Francia, dove la Ligue de Football Professionnel (Lfp) punta con ambizione al rilancio della propria immagine e dei propri introiti attraverso la nuova piattaforma Ligue 1+, il contrasto a questo fenomeno è diventato una prioritĂ assoluta. Negli ultimi anni, il calcio francese ha visto crescere in modo preoccupante il ricorso a streaming e Iptv illegali, soprattutto a causa dell’instabilitĂ nella gestione dei diritti televisivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it