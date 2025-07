La Juventus allontana le voci su Yildiz | vicino il rinnovo di contratto fino al 2030

La Juventus mette a tacere le voci sul rinnovo di Kenan Yildiz, confermando il suo futuro fino al 2030. Indossare la maglia numero 10 bacia il sogno di ogni giovane calciatore, specialmente quando si porta sulle spalle l’eredità di grandi campioni come Del Piero. Per Yildiz, quel momento rappresenta l’inizio di una nuova era, fatta di sfide, speranze e tanto talento che promette di brillare ancora a lungo.

Vestire la maglia numero 10 della Juventus non è di certo una passeggiata, soprattutto se a farlo prima di te è stata una leggenda come Alessandro Del Piero, e ancora più se quello è il tuo idolo e il calciatore a cui ti ispiri. Chissà quali saranno stati i pensieri nella testa di Kenan Yildiz quando ha saputo che avrebbe indossato quel numero e quando per la prima volta lo ha mostrato all’ Allianz Stadium, che vede nel talento turco la speranza per un ritorno ai vertici del calcio italiano e non solo. Il primo gol in Champions League, con la perla alla Del Piero contro lo Sporting Lisbona, l’esultanza con la linguaccia nel derby, nel giorno del 50° compleanno di Pinturicchio sono solo alcune assonanze che nel corso della passata stagione hanno alimentato i sogni del tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La Juventus allontana le voci su Yildiz: vicino il rinnovo di contratto fino al 2030

