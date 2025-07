La Juve passa all’incasso | 78 milioni e cessione a sorpresa

La Juventus si prepara a fare il salto di qualità, ma prima deve consolidare le proprie finanze: con un incasso di 78 milioni e una cessione a sorpresa, il club bianconero punta a rafforzarsi con nuovi acquisti, tra cui Jonathan David. La strategia di Comolli passa anche attraverso cessioni mirate, mentre le porte girevoli continuano a muoversi. Il futuro della Vecchia Signora si gioca tra affari e scommesse, con il mercato sempre più caldo...

La Juventus deve monetizzare prima dei nuovi colpi in entrata dopo l’arrivo di Jonathan David: il tesoretto sul mercato per il Dg bianconero Comolli Porte girevoli alla Juventus, che per affondare sui colpi in entrata deve prima monetizzare dalla cessioni dopo l’arrivo in attacco di Jonathan David. Nico Gonzalez con Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Vlahovic resta una patata bollente alla Continassa, con il serbo che non indietreggia di un centimetro e punta allo svincolo con una ricca buonuscita. Sul serbo c’è il Milan dell’estimatore Allegri, con il Dg bianconero Comolli che intanto accelera per la conferma di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it