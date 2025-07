La Juve parla francese | Comolli sceglie François Modesto come nuovo direttore tecnico

La Juventus si apre a nuove prospettive internazionali con Damien Comolli, il suo direttore generale, che sceglie François Modesto come nuovo direttore tecnico. Un passo strategico volto a rafforzare l’area sportiva, unendo esperienze francesi e italiane. Ex calciatore di spiccata conoscenza del calcio italiano, Modesto rappresenta la scelta di Comolli per guidare il club verso nuovi traguardi. La sua nomina segna l’inizio di un capitolo tutto da scrivere...

La Juventus parla francese. Il direttore generale Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, ha scelto un suo connazionale per colmare un dei vuoti nell’area sportiva bianconera: François Modesto diventa infatti il nuovo direttore tecnico. Ex Monza, è francese originario di Bastia, anche se conosce bene l’Italia: ha vestito la maglia del Cagliari da calciatore. Comolli lo ha scelto personalmente, preferendolo a Javier Ribalta e Marco Ottolini. Modesto piace per il modo di lavorare moderno, con grande ricorso a dati e algoritmi. Modesto ha cominciato da dirigente in Grecia all’ Olympiakos, poi ha collaborato con il Nottingham Forest dello stesso proprietario Evangelos Marinakis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juve parla francese: Comolli sceglie François Modesto come nuovo direttore tecnico

