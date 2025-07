La Juve ha scelto il suo nuovo direttore tecnico | è François Modesto ex Monza

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di François Modesto, ex Monza, scelto come nuovo direttore tecnico. Con il suo entusiasmo e competenza, sarà il punto di riferimento per l’allenatore Tudor e la squadra, a partire dal raduno del 24. La società ora punta a definire il futuro direttore sportivo, confermando così la crescita di un progetto ambizioso e vincente.

Il dirigente è pronto per diventare il principale punto di riferimento per Tudor e la squadra a partire dal raduno in programma il 24. Più avanti, invece, la decisione sul nuovo ds.

La Juventus accelera per completare la propria struttura dirigenziale in vista della nuova stagione. Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno individuato in Francois Modesto il candidato ideale per il ruolo di Direttore Tecnico. L'ex dirigente del Monza, con una

