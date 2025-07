La Gumina pensa già al futuro l' attaccante della Samp diventa socio e dirigente dell' Athletic Club Palermo

La Gumina pensa già al futuro: l’attaccante della Sampdoria e ex rosanero Antonino La Gumina ha deciso di gettare le basi per un nuovo percorso, entrando come socio e dirigente nell’Athletic Club Palermo. Con oltre 200 presenze tra Serie A e B, il centravanti palermitano, classe 1996, dimostra di credere nel potenziale del calcio locale e di voler contribuire alla rinascita del suo amato Palermo, in un...

