La Grecia sospende le domande di asilo per i migranti che partono dal Nord Africa Il premier | Non siamo una porta aperta verso l’Europa

In un contesto di crescente tensione migratoria, la Grecia adotta una decisione drastica: sospendere temporaneamente le domande di asilo per chi arriva illegalmente dal Nord Africa. Un provvedimento che mira a rafforzare i confini e a ribadire il ruolo di scoraggiare ingressi irregolari. Questa misura, approvata con ampio consenso, solleva interrogativi sul futuro delle politiche migratorie europee e sulla tutela dei diritti umani. Ma chi si oppone a questa scelta?

Il Parlamento greco ha approvato venerdì 11 luglio un controverso emendamento che sospende per tre mesi la possibilitĂ di presentare domanda di asilo per chiunque entri illegalmente nel Paese via mare partendo dal Nord Africa. La misura, che ha ricevuto 177 voti favorevoli su 293 deputati votanti, è stata sostenuta dai parlamentari del partito al governo di Nea Dimokratia e da alcuni esponenti di partiti di estrema destra. I contrari sono stati 74, gli astenuti 42. L’emendamento è stato giustificato dal premier Kyriakos Mitsotakis come una risposta necessaria all’aumento degli arrivi irregolari, in particolare sull’isola di Creta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sospende - asilo - nord - africa

Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa - La Grecia ha annunciato una misura drastica: sospenderà temporaneamente l’esame delle domande di asilo per i migranti provenienti dal Nord Africa, in risposta all’aumento degli sbarchi a Creta.

#Grecia: oggi il Parlamento voterĂ per sospendere la registrazione delle domande di asilo presentate dalle persone provenienti dall'Africa del nord e per trattenerle e rimpatriarle automaticamente. Il Parlamento deve respingere proposte che violano il diritto in Vai su X

La Grecia ha deciso di sospendere per tre mesi la valutazione delle richieste d’asilo per i migranti in arrivo dal Nord Africa, in risposta a un aumento degli sbarchi, soprattutto a Creta. Il governo ha annunciato nuove misure restrittive, tra cui arresti e centri di det Vai su Facebook

Il parlamento greco ha approvato la sospensione di tre mesi delle domande d'asilo dei migranti che partono dal Nord Africa; Grecia:approvata sospensione dell'asilo per migranti nord Africa; La Grecia sospende le domande di asilo per i migranti che partono dal Nord Africa. Il premier: «Non siamo una porta aperta verso l'Europa.

Grecia:approvata sospensione dell'asilo per migranti nord Africa - Il Parlamento greco ha approvato, con 177 voti a favore, l'emendamento che "sospende la presentazione delle domande di asilo da parte di persone che entrano illegalmente ne ... Da ansa.it

La Grecia sospende l'asilo per i migranti dal Nord Africa, dopo il picco di sbarchi dalla Libia - Il governo greco sospenderà per tre mesi l'esame delle domande di asilo per i migranti che arrivano in Grecia dal Nord Africa via mare. Scrive msn.com