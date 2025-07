La Fp Cigl Chieti protesta | Nessuna progressione verticale per il personale educativo del Comune

La protesta della FP Cgil Chieti scuote il mondo del personale educativo comunale, evidenziando un’ingiustizia che perdura: nessuna progressione verticale per i lavoratori del Comune. In un quadro di crescente valorizzazione delle competenze, la richiesta è chiara e urgente. La categoria chiede risposte concrete per riconoscere il merito e garantire un futuro più equo. È arrivato il momento di ascoltare e agire, affinché il cambiamento diventi realtà.

"Nessuna progressione verticale per il personale educativo del Comune di Chieti". È la protesta della Fp Cgil Chieti, che ricostruisce: "Nei precedenti incontri svolti presso il Comune di Chieti in merito al tema delle progressioni verticali tra le aree 'Passaggi alla categoria superiore'. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

