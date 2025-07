La Fondazione Exodus compie 40 anni | accolta la Carovana nella città estense

Festeggia con noi un traguardo storico: 40 anni di impegno e solidarietà della Fondazione Exodus. Per la prima volta, la Carovana approda a Ferrara, portando con sé storie di speranza, educazione e rinascita. Un viaggio che, da Milano al cuore dell’Emilia-Romagna, ha trasformato vite e ispirato generazioni. Un’occasione speciale per celebrare il passato e guardare al futuro, insieme, in questa straordinaria avventura di solidarietà.

Per la prima volta approda a Ferrara la Carovana della Fondazione Exodus. L'iniziativa è in occasione del quarantesimo anniversario della partenza del primo giro educativo itinerante, partito a metà degli anni Ottanta dal parco Lambro di Milano per volontà di don Antonio Mazzi. Di anno in anno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: anni - carovana - fondazione - exodus

La Fondazione creata da don Mazzi sta celebrando i suoi 40 anni girando per il mondo Ieri ha fatto tappa nella sede dell'A.N.A. Sezione di Verona, quarant’anni fa il nemico era sostanzialmente uno, l’eroina, terribile e micidiale. Oggi le minacce cui sono costa Vai su Facebook

La Fondazione Exodus compie 40 anni: accolta la Carovana nella città estense; Carovana 40 di Fondazione Exodus fa tappa a Verona; Anche i ragazzi della Carovana di Exodus in udienza da papa Leone.

I 40 anni della Fondazione Exodus, la Carovana arriva in città per la prima volta - La Carovana di Exodus approda a Ferrara per la prima volta, in occasione del 40o anniversario della partenza del primo giro educativo itinerante, partito a metà degli anni Ottanta dal parco Lambro di ... Scrive cronacacomune.it

Un ponte per la speranza. Arriva la Carovana Exodus - MSN - Nella struttura monzese che ospita 22 mamme provenienti da storie complicate, con circa 40 minori, ieri ha fatto tappa la Carovana 40 di Fondazione Exodus, il progetto educativo itinerante, a cui ... Segnala msn.com