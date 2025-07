La flessibilità di Maresca è la vera chiave del successo del Chelsea The Athletic

analisi sulla strategia di Enzo Maresca, evidenziando come la sua capacità di adattarsi e innovare abbia trasformato il Chelsea in una squadra versatile e vincente. La flessibilità tattica è diventata il segreto del suo successo, portando i Blues a competere ai massimi livelli e a prepararsi per uno dei momenti più prestigiosi della stagione. Questo approccio promette di continuare a fare la differenza anche in futuro.

Nel Chelsea di Enzo Maresca che si appresta a giocare la finale del Mondiale per Club domenica sera contro il Psg, la vera chiave del successo sembra essere la flessibilità del tecnico italiano. Tanto turnover e tanti cambi modulo che hanno permesso ai blues fin qui di vincere la Conference League, fare bene in Premier League (dopo due annate anonime a centro classifica) e questo nuovo traguardo negli Usa. The Athletic ha fatto un’attenta analisi su questi punti di forza dei londinesi. A seguire quanto si legge. Flessibilità tra turnover e cambio modulo: ecco la vera forza del Chelsea di Maresca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La flessibilità di Maresca è la vera chiave del successo del Chelsea (The Athletic)

