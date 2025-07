La finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon si vedrà in tv in chiaro? Orario e canale esatto

Domenica 13 luglio, il mondo del tennis si fermerà per un evento imperdibile: la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un duello tra due giovani talenti pronti a scrivere una nuova pagina di storia sul tetto del tennis mondiale. La partita, che promette emozioni a non finire, sarà trasmessa in diretta in chiaro alle ore 17.00 su TV8. Non perdere questa sfida epica che segnerà il destino delle star del domani!

Domenica, 13 luglio, gli appassionati di tennis e di sport in generale si dovranno preparare a una sfida epocale: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon. Nel tempio del tennis si replicherà l’atto conclusivo di Parigi, che sul rosso francese aveva sorriso all’iberico, campione in carica sull’erba di Church Road. Alle ore 17.00 italiane sarà spettacolo. Alcaraz arriva all’appuntamento, avendo elevato moltissimo il suo standard nel corso delle partite, impressionando soprattutto per la prestazione odierna contro un grande Taylor Fritz. Solidità e creatività nella prova del funambolo di Murcia, che punta al terzo titolo consecutivo a Londra e soprattutto vuole allungare la striscia di vittorie negli scontri diretti (8-4 in totale e 5-0 negli ultimi incontri disputati) Sinner, da par suo, ha affrontato un percorso accidentato, visto quanto è accaduto contro Grigor Dimitrov, ma le vittorie contro Ben Shelton e soprattutto Novak Djokovic possono avergli dato molta fiducia, in vista di questa finale dove l’azzurro sogna di conquistare per la prima volta lo Slam britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon si vedrà in tv in chiaro? Orario e canale esatto

