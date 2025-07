La finale di Wimbledon 2025 in chiaro su Tv8

Grande notizia per gli appassionati di tennis: la finale di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio alle 17, sarà trasmessa in chiaro su TV8! Sky, che detiene i diritti fino al 2030, ha deciso di rendere questa emozionante sfida accessibile a tutti, indipendentemente dalla presenza o meno di Jannik Sinner sul campo. Preparatevi a vivere un'epica conclusione dello Slam londinese, visibile a tutti!

Sky ha deciso che la finale di Wimbledon, in programma domenica 13 luglio 2025, sarà visibile a tutti in chiaro, a prescindere dalla presenza o meno in campo dell’azzurro Jannik Sinner. Wimbledon 2025: il programma TV della finale. Lo Slam londinese, di cui la pay TV ha acquistato i diritti fino al 2030, vivrà dunque il suo epilogo domenica alle 17 in diretta su Tv8 e i canali Sky Sport (SkySport Uno, SkySport Tennis e SkySport 4K, oltre allo streaming su Now) che hanno trasmesso in queste due settimane l’intero torneo. La diretta con Wimbledon scatterà un’ora prima dell’inizio della finale: alle 16 Eleonora Cottarelli condurrà Sky Tennis Show insieme ai ‘talent’ e ai giornalisti di Sky Sport per accompagnare i telespettatori all’inizio del match. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La finale di Wimbledon 2025 in chiaro su Tv8

