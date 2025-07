La figlia di Belen è diventata un… lavoro! Il nome Luna Marì adesso è un marchio registrato

Belen Rodriguez ha deciso di dare un tocco ancora più speciale alla nascita di Luna Marì: il nome della sua amata figlia è ora un marchio registrato. Questa scelta unica apre un nuovo capitolo nel mondo del branding e della famiglia, suscitando curiosità e discussioni tra fan e critici. Scopriamo insieme tutti i retroscena di questa operazione innovativa e le implicazioni che potrebbe avere nel panorama dello spettacolo e del business.

Belén Rodriguez registra il nome della figlia Luna Marì come brand. Scopriamo tutti i retroscena dalla vicenda! Il nome di Luna Marì, la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è ufficialmente diventato un marchio registrato. La notizia, riportata dal profilo Instagram Affari e Maranza, rivela che la società The Family Factory Srl, controllata al 99% dalla showgirl argentina, si è assicurata i diritti per utilizzare il nome della bambina per la produzione e la vendita di una vasta gamma di articoli.