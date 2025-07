La Fifa apre l’ufficio nella Trump Tower e il calcio smette di essere antiamericano Guardian

La FIFA apre un nuovo ufficio nella Trump Tower, segnando un cambio di rotta nel rapporto tra calcio e politica negli Stati Uniti. Mentre Donald Trump annuncia la sua presenza alla finale del Mondiale per Club, il mondo sportivo si interroga su come questa mossa possa influenzare il ruolo del calcio come fenomeno globale e non più antiamericano. Un evento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui il calcio viene percepito negli Stati Uniti e oltre.

The Guardian scrive che La Fifa ha annunciato martedì di aver aperto un ufficio nella Trump Tower il Presidente degli Stati Uniti, a sua volta ha annunciato che avrebbe assistito alla finale del Mondiale per Club. La presenza di Trump a un torneo di cui possiamo essere sicuri al 95% che non capisca, aggiunge The Guardian. E’ senza dubbio, un enorme colpo di scena e una vittoria politica per il football. Questo è uno sport che solo un decennio fa era apertamente considerato antiamericano, scarabocchiato nella lista dei suoi scrupoli tra i meteorologi e Judy Blume. Ann Coulter ha descritto la crescente popolarità del calcio come un “segno del decadimento morale della nazione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa apre l’ufficio nella Trump Tower e il calcio smette di essere antiamericano (Guardian)

