La droga Cobret ha prezzi più bassi della cocaina e la sta sostituendo

Il mercato della Cobret non è nuovo e, prima ancora che la sua diffusione assumesse proporzioni allarmanti, già si intravedeva il rischio di un’epidemia silenziosa. Questa droga, derivata dall’eroina ma più economica e facilmente accessibile, sta lentamente sostituendo la cocaina tra i più vulnerabili. Un fenomeno che minaccia di trasformarsi in una crisi sociale senza precedenti, mentre le autorità cercano di arginare un mostro che si insinua tra le pieghe della nostra società.

Come l’inizio di un film sugli zombie, un uomo di girovagava in stato confusionale sul Grande Raccordo Anulare. In poche ore sono aumentate le segnalazioni: altre 5 persone sono state individuate con gli stessi “sintomi”. Erano tutti sotto effetto di Cobret. La Cobret è uno scarto dell’eroina e per questo si trova a basso costo ed è accessibile anche alle fasce più esposte, come giovani e disoccupati. Il mercato della Cobret non è nuovo e, prima che si diffondesse sulle strade romane, era particolarmente nota nell’area napoletana. Non è un fenomeno recente: già nel 2001 si parlava di prevenzione e monitoraggio messi in atto da diversi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it