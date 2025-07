La Doria l’ad Ferraioli | Con l’acquisizione di Fegè più forti sui mercati internazionali

La Doria rafforza la sua presenza sui mercati internazionali grazie all’acquisizione strategica di Fegé srl e Fegé Logistica, pionieri nella produzione di derivati del pomodoro, legumi e sughi pronti. Questa mossa consente al gruppo agroalimentare di ampliare la propria offerta e ottimizzare le attività logistiche, confermando il suo impegno nel consolidare una posizione di leadership globale. Nel 2024, Feger si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo...

Il gruppo agroalimentare La Doria, che serve la grande distribuzione con prodotti di private label a lunga conservazione, ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale di Fegé srl e Fegé Logistica, in cui sono stati conferiti i rami d’azienda operativi di Feger e Sapori del Sole, rispettivamente attive nella produzione di derivati del pomodoro, legumi e sughi pronti, nonché nelle correlate attività di logistica. Nel 2024 Feger, che ha sede ad Angri, in provincia di Salerno, aveva generato ricavi per circa 83 milioni di euro, di cui il 47% derivanti da mercati esteri come Germania, Giappone e Australia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it