La doppia vita del Prof delle superiori | congedo parentale e lavori in Arabia

Un insegnante di elettrotecnica della Val di Cecina, che durante il congedo parentale appariva solo come docente in Italia, nascondeva una doppia vita da imprenditore e libero professionista in Medio Oriente, Nord Africa ed Europa. La sua vera attività , svelata dalle indagini della Guardia di Finanza, ha portato all’apertura di un procedimento per truffa aggravata ai danni dello Stato. Un caso che mette in luce le sfide di trasparenza e responsabilità nel mondo della scuola e del lavoro internazionale.

Per la scuola era in congedo parentale. Ma per la Gdf, invece, lavorava all’estero come libero professionista e imprenditore, collezionando incarichi tra Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati Arabi), Nord Africa (Tunisia) ed Europa (Francia e Germania). Così adesso un docente di elettrotecnica in servizio in una scuola superiore della Val di Cecina, in provincia di Pisa, si ritrova indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e per un presunto danno erariale astronomico: oltre 1,3 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla procura di Pisa, è stata portata avanti negli ultimi due anni dai finanzieri della Compagnia di Pontedera con il supporto del nucleo speciale anticorruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La "doppia vita" del Prof delle superiori: congedo parentale e lavori in Arabia

In questa notizia si parla di: congedo - parentale - arabia - doppia

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabĂą" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabĂą in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternitĂ per l'impossibilitĂ di conciliare le esigenze familiari e professionali.

La doppia vita del Prof delle superiori: congedo parentale e lavori in Arabia; Si metteva in congedo parentale, poi andava lavorare negli Emirati e in Arabia: accusato un professore.

La "doppia vita" del Prof delle superiori: congedo parentale e lavori in Arabia - L’indagine, coordinata dalla procura di Pisa, è stata portata avanti negli ultimi due anni dai finanzieri della Compagnia di Pontedera con il supporto del nucleo speciale anticorruzione ... Da msn.com

Era in congedo parentale, ma lavora in Medio Oriente: prof indagato per danno erariale da 1,3 milioni - Un docente toscano è indagato per truffa e danno erariale: durante il congedo parentale, invece di occuparsi della famiglia, svolgeva incarichi professionali ... Scrive fanpage.it