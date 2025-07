La dogana nigeriana intercetta 10 mila genitali di asino pronti per essere contrabbandati

Un incredibile episodio di criminalità organizzata scuote la Nigeria: le autorità doganali intercettano oltre 10.600 genitali di asino pronti al contrabbando lungo la strada Kaduna-Abuja. Questo episodio mette in luce come il traffico di animali selvatici si intrecci sempre più con altre attività illecite, rendendo urgente un intervento deciso. Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda e le implicazioni per la lotta contro il crimine internazionale.

Le autorità nigeriane fanno sapere che "il traffico di animali selvatici è sempre più legato ad altre forme di criminalità organizzata".

La dogana nigeriana intercetta 10 mila genitali di asino pronti per essere contrabbandati.

