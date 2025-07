La difesa di Ciro Grillo attacca la presunta vittima | Non credibile ha fatto 3mila foto i giorni dopo

Gli avvocati di Ciro Grillo smontano le accuse, evidenziando incoerenze e comportamenti sospetti della presunta vittima. Con oltre 3.000 foto scattate nei giorni successivi, sostengono che la testimonianza sia poco credibile e affetta da un forte disagio giovanile. La battaglia legale si intensifica, lasciando aperto il dibattito sulla veritĂ dietro questa complessa vicenda, mentre il processo prosegue con tensione e attesa. Continua a leggere.

"La mia impressione è che la ragazza abbia un forte disagio giovanile": lo dicono gli avvocati difensori di Ciro Grillo nella loro arringa nei confronti della studentessa norvegese che accusa il figlio di Beppe Grillo di violenza sessuale di gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

