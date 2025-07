La destra non è razzista mentre sulla cittadinanza la sinistra va in cortocircuito

In un dibattito acceso e spesso frainteso, Gino Zavalani sfida le percezioni comuni: la destra non è razzista, mentre la sinistra si perde in cortocircuiti sulla cittadinanza. Nato a Tirana e arrivato clandestinamente in Italia, Zavalani racconta una realtà diversa, fatta di integrazione e rispetto reciproco. La sua voce, giovane e sincera, ci invita a riflettere su come il vero volto dell’Italia sia ben lontano dagli stereotipi diffusi.

“Sostenere che la destra sia razzista è la propaganda che fa comodo alla sinistra narrare, ma il mondo reale dimostra altro. Gli italiani sono un popolo meraviglioso, che ha da sempre accolto e rispettato chiunque”. A parlare è Gino Zavalani, un giovane 30 enne nato a Tirana, arrivato clandestinamente in Italia nel 2000 insieme alla famiglia per sfuggire al caos economico e sociale che ancora regnava nell’ Albania provata da 40 anni di dittatura comunista. Zavalani oggi è direttore editoriale di Esperia, un media digitale indipendente nato per raccontare l’attualità con una prospettiva filo-occidentale e controcorrente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La destra non è razzista, mentre sulla cittadinanza la sinistra va in cortocircuito"

