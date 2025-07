La denuncia | la criminalità alza testa ma il Ministero risponde con l' invio di un solo agente

La criminalità si fa più audace, ma il Ministero risponde con un solo agente. La situazione nella provincia messapica è seria: episodi criminosi crescono e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. In questa nota condivisa dalle segreterie di Fsp Polizia di Stato, Uil Polizia e Cosap, si evidenzia come l’insufficienza delle risorse possa compromettere l’efficacia delle misure di contrasto. È giunto il momento di agire concretamente per tutelare il territorio e i suoi abitanti.

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle segreterie provinciali di Fsp Polizia di Stato, Uil Polizia e Cosap. Gli episodi criminosi che hanno interessato la provincia messapica in questi ultimi mesi, delineano un quadro allarmante in un territorio che, già in passato ha vissuto la piaga del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: denuncia - criminalità - alza - testa

Francesca Albanese dà fastidio. Perché denuncia che c’è chi sta traendo profitto dal genocidio in corso a Gaza per mano del governo criminale di Netanyahu. Perché denuncia gli abusi israeliani nei territori palestinesi, i diritti calpestati. Ora anziché imporre s Vai su X

Inaccettabile. Solidarietà e auguri di pronta guarigione all’agente di Polizia Penitenziaria aggredito. Nel Decreto Sicurezza voluto dalla Lega, sono state inasprite le pene per chi alza le mani contro uomini e donne in divisa. Nessuna tolleranza per chi attacca l Vai su Facebook

La denuncia: la criminalità alza testa, ma il Ministero risponde con l'invio di un solo agente; Orta Nova, devastata la vigna del presidente di “Orta Nova Libera”: atto intimidatorio contro Eugenio Bellino; La comunità nigeriana a Genova alza la testa: “Nigeria non significa Mafia” (Video).