La Dea bendata ' bacia' un fortunato del Ravennate | una vincita da oltre 10mila euro

La dea bendata ha sorriso ancora una volta all’Emilia-Romagna, regalando emozioni e grandi vincite. Nel concorso di giovedì, due fortunate schedine hanno portato a un totale di oltre 16.000 euro, con una vincita da 10.869 euro centrata a Lugo grazie a una cinquina al Simbolotto. La fortuna premia chi crede nei sogni e nel gioco responsabile, e questa volta il Ravennate può festeggiare un colpo da ricordare.

