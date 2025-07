La curiosa proposta sulla bresaola USA di Lollobrigida che violerebbe le leggi europee

Una recente proposta sulla bresaola, avanzata dall'esponente Lollobrigida, ha suscitato scalpore: si sostiene che possa violare le leggi europee. Al centro di questa controversia c’è un prezioso simbolo italiano, tutelato dal marchio IGP, ma che vede il 90% della carne provenire dal Sud America. La questione solleva interrogativi sulla tutela del prodotto e sulle norme comunitarie. Ma cosa comporterebbe questa proposta per la tradizione e il mercato italiano?

. Al centro della vicenda c’è la bresaola, un pregiato salume italiano prodotto con carne bovina salata ed essiccata all’aria, che gode dei privilegi e della tutela del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). Attualmente circa il 90% della carne bovina utilizzata nella produzione di questa famosa specialità italiana proviene dal Sud America, principalmente da Brasile e Uruguay, scelti per la qualità della materia prima e l’affidabilità nell’approvvigionamento. Tensioni commerciali e la proposta di Lollobrigida. Nel contesto più ampio delle tensioni commerciali in corso, dall’opposizione degli agricoltori europei all’accordo con il Mercosur alle pressioni degli Stati Uniti sull’UE affinché riduca il suo surplus commerciale, Lollobrigida ha lanciato un’idea che è diventata rapidamente virale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La curiosa proposta sulla bresaola USA di Lollobrigida che violerebbe le leggi europee

Dazi, Lollobrigida e la proposta sulla bresaola - La proposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di produrre bresaola con carne importata dagli Stati Uniti e ri-esportarla nel mercato americano sta scatenando un acceso dibattito.

