La cocaina nascosta nel reggiseno e in casa un laboratorio per ' cucinare' la ketamina | arrestata 22enne

Una scena da film noir si dipana nella Bassa parmense: una giovane di 22 anni arrestata con ovuli di cocaina nascosti nel reggiseno e un laboratorio clandestino per la produzione di ketamina. Un’indagine che svela un mondo sotterraneo di droga e inganni, lasciando emergere il lato oscuro della criminalità giovanile. La vicenda solleva domande sulla diffusione di queste sostanze e sulla tutela delle giovani generazioni.

Sei ovuli di cocaina nascosti nel reggiseno e a casa un piccolo laboratorio artigianale - all'interno della cucina di un'abitazione nella Bassa parmense - per la produzione e la cottura della ketamina. Una ragazza italiana di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri mentre il suo compagno di 20. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La cocaina nascosta nei reggiseno e in cucina un laboratorio per produrre ketamina: arrestata 22enne - Una scoperta inquietante scuote la Bassa parmense: una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver nascosto ovuli di cocaina nel reggiseno e aver gestito un laboratorio artigianale di ketamina nella propria cucina.

