La cocaina nascosta nei reggiseno e in cucina un laboratorio per produrre ketamina | arrestata 22enne

Una scoperta inquietante scuote la Bassa parmense: una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver nascosto ovuli di cocaina nel reggiseno e aver gestito un laboratorio artigianale di ketamina nella propria cucina. Un’indagine che svela un inquietante intreccio tra droga e criminalità, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla rete illegale dietro questa operazione. La vicenda dimostra come il crimine possa nascondersi in luoghi insospettabili, minacciando la sicurezza della comunità.

Sei ovuli di cocaina nascosti nel reggiseno e a casa un piccolo laboratorio artigianale - all'interno della cucina di un'abitazione nella Bassa parmense - per la produzione e la cottura della ketamina. Una ragazza italiana di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri mentre il suo compagno di 20. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

