La Cina militarizza le terre rare il Pentagono militarizza le aziende strategiche

La lotta per il controllo delle terre rare e dei minerali strategici sta trasformando il panorama globale in un campo di battaglia economico e geopolitico senza precedenti. Con ogni risorsa che diventa un’arma, le grandi potenze come Stati Uniti e Cina si sfidano in una gara all’egemonia che potrebbe ridefinire il futuro della tecnologia, dell’energia e della sicurezza internazionale. La partita sui minerali critici si gioca ora: chi la vincerà ?

La guerra economica sui minerali critici e le terre rare è una partita commerciale e strategica in continuo sdoganamento attorno cui si giocano interessi geopolitici, industriali, diplomatici a tutto campo ed una componente fondamentale del caos della globalizzazione plasmato dalla rivalità Usa-Cina. Dalle terre rare al cobalto, passando per coltan, litio e altri asset critici, sono molti i tesori del sottosuolo attorno cui Washington e Pechino competono per controllare filiere e produzione. La partita in più atti è stata animata nei mesi scorsi dalla Cina con la spinta a “militarizzare” l’export di terre rare, come ha ricordato l’analista Gianclaudio Torlizzi, in risposta all’offensiva tariffaria americana. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Cina militarizza le terre rare, il Pentagono militarizza le aziende strategiche

