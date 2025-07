La Cina avverte l' Europa | Putin non deve perdere

In un gioco di potere globale, la Cina lancia un avvertimento all’Europa: Putin non deve perdere. La Repubblica Popolare punta a prolungare il conflitto, mirando a distogliere le risorse e l’attenzione degli Stati Uniti dall’Europa, assicurandosi così un ruolo strategico nel nuovo equilibrio mondiale. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli scenari geopolitici e cambiare le alleanze internazionali.

La Repubblica Popolare vuole che la guerra continui il più a lungo possibile, e che il capo del Cremlino non sia messo in difficoltà, in modo che attenzione strategica e risorse belliche degli Stati Uniti siano assorbite su questo fronte europeo.

