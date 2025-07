la casa bianca posta una foto di trump vestito da superman

Una scena sorprendente cattura l’attenzione: la Casa Bianca condivide un’immagine di Donald Trump vestito da Superman, simbolo di speranza e giustizia. Un gesto che invita a riflettere sui messaggi di verità e coraggio, elevando l’ex presidente a icona di valori universali. Dopo le sorprendenti interpretazioni da Papa e Jedi, questa immagine alimenta il dibattito su come le immagini possano plasmare l’immaginario pubblico e trasmettere messaggi potenti in tempi complessi.

