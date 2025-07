La Camera di commercio firma l’intesa per riqualificare la Trignina | collegamento strategico tra Adriatico e Tirreno

La Camera di Commercio del Molise ha appena firmato un importante protocollo d’intesa per riqualificare la Trignina, il collegamento strategico tra Adriatico e Tirreno. Questo progetto mira a potenziare lo sviluppo economico e turistico della regione, creando nuove opportunità di crescita. Con il supporto di Unioncamere, si apre una nuova fase di investimento e miglioramento infrastrutturale che trasformerà il territorio. La strada diventerà il cuore pulsante di un futuro più connesso e sostenibile.

La Camera di commercio del Molise ha siglato un protocollo d’intesa per promuovere la riqualificazione della strada statale 650 Fondo Valle Trigno, meglio conosciuta come Trignina. L’accordo, come riporta l’agenzia LaPresse, è stato sottoscritto a Roma, nella sede di Unioncamere, con il supporto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

