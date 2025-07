La Cambogia vuole revocare la cittadinanza a chi tradisce la nazione

La Cambogia si prepara a rafforzare la sua sicurezza nazionale con una misura storica: l’11 luglio, l’assemblea ha approvato all’unanimità un emendamento che permette di revocare la cittadinanza a chi tradisce la nazione. Una decisione forte che segna un nuovo capitolo nella lotta contro il tradimento e la tutela della sovranità. Ma quali saranno le implicazioni di questa legge? Leggi tutto per scoprire i dettagli.

L’11 luglio l’assemblea nazionale della Cambogia ha approvato all’unanimità un emendamento costituzionale che permetterà di revocare la cittadinanza alle persone condannate per “tradimento della nazione”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Cambogia vuole revocare la cittadinanza a chi “tradisce la nazione”

In questa notizia si parla di: cambogia - revocare - cittadinanza - nazione

La Cambogia vuole revocare la cittadinanza a chi “tradisce la nazione”; CAMBOGIA Phnom Penh sfrutta tensioni con Bangkok per togliere cittadinanza ai 'traditori'.

Phnom Penh sfrutta tensioni con Bangkok per togliere cittadinanza ai 'traditori' - Depositato in parlamento un disegno di legge che andrà in discussione già l'11 luglio, scontata l'approvazione in un contesto dove è stata già cancellata ogni voce ... Da asianews.it

Petizione in Canada per la revoca della cittadinanza a Elon Musk - Più di 230mila canadesi chiedono la revoca della cittadinanza a Elon Musk per presunte attività contrarie all’interesse nazionale. ilsole24ore.com scrive