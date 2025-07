La borsa di Brigitte Macron? Un messaggio silenzioso a Diana sotto gli occhi di Camilla

significato e storia, un messaggio silenzioso che risuona tra le mura di Windsor. La scelta di Brigitte Macron di portare una Lady Dior durante questa visita di Stato ha acceso riflessioni e interpretazioni, rivelando più di quanto si possa immaginare dietro a un semplice accessorio. Un gesto che, tra eleganza e sottile comunicazione, ci invita a scoprire i segreti nascosti nel mondo della diplomazia senza parole.

Nel cuore raffinato di Windsor, tra aiuole in fiore e le mura secolari del castello reale, c’è stato un dettaglio che ha rubato la scena più di ogni cerimoniale. Mentre Charles e Camilla accoglievano Emmanuel e Brigitte Macron in occasione della visita di Stato del presidente francese, gli occhi più attenti non hanno potuto ignorare la scelta dell’accessorio della Première dame: una Lady Dior. Non una borsa qualsiasi, ma un simbolo intriso di storia, affetto e (perché no) sottile provocazione. Una mossa di diplomazia sartoriale, calibrata e intenzionale, sotto lo sguardo sereno della regina consorte Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it