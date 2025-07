La Birkin originale venduta all' asta per 8,6 milioni di euro | le immagini

La Birkin originale, creata esclusivamente per l’iconica Jane Birkin, ha infranto ogni record d’asta, vendendosi a Parigi per 86 milioni di euro. Un prezzo che lascia senza fiato, superando di gran lunga i precedenti limiti e trasformando questa borsa in un vero e proprio simbolo di lusso e desiderio. Sotheby’s, che ha gestito l’asta, non ha rivelato l’identità dell’acquirente. È stata...

L’unica e originale borsa Birkin che la casa di moda Hermès ha realizzato per l’attrice e cantante Jane Birkin è stata venduta all’asta a Parigi per 8,6 milioni di euro (10,1 milioni di dollari), commissioni incluse. Il prezzo ha polverizzato il precedente record d’asta per una borsa: 513.040 dollari pagati nel 2021 per una Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28. Sotheby’s non ha identificato l’acquirente. “È stata acquistata da un collezionista giapponese e il prezzo totale è di 8,6 milioni di euro “, ha affermato Morgane Halimi, responsabile globale del dipartimento borse e moda di Sotheby’s. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Birkin originale venduta all'asta per 8,6 milioni di euro: le immagini

In questa notizia si parla di: milioni - birkin - asta - euro

Oltre 7 milioni di euro per la Birkin di Jane Birkin - Oltre sette milioni di euro, questa la cifra record pagata all'asta per la celebre Birkin di Jane Birkin.

Una cifra da capogiro, 8,6 milioni di euro inclusi i diritti d'asta (circa 7 milioni senza): questo il prezzo pagato da un collezionista giapponese per la prima borsa Birkin, creata appositamente da Hermes per l'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin, che oggi Vai su Facebook

La #Birkin originale di #Hermès venduta all’asta per 8,6 milioni di euro Vai su X

Maxi asta per la borsa di Hermès creata per Jane Birkin; Hermes, venduta all'asta per oltre otto milioni la borsa originale di Jane Birkin; La Birkin originale di Hermès battuta all’asta per 8 milioni di euro.

Venduta all'asta a Parigi per 8 milioni di euro la borsa Hermès originale di Jane Birkin - Nata da un incontro casuale, la borsa originale di Jane Birkin di Hermès ha superato ogni aspettativa ed è stata venduta a Parigi per 8,6 milioni di euro, diventando il secondo oggetto di moda di magg ... Da msn.com

Oltre 7 milioni di euro per la Birkin di Jane Birkin - Sette milioni di euro più i diritti d'asta: questo il prezzo pagato per la borsa Birkin creata appositamente da Hermes per l'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. Scrive ansa.it