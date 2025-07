La Birkin di Jane Birkin venduta all’asta per 10,1 milioni di dollari | è la borsa più costosa di sempre Nata per caso così è diventata iconica

La Birkin di Jane Birkin, venduta all'asta per 101 milioni di dollari, ha scritto un nuovo capitolo nella storia della moda. Questa borsa, più di un accessorio, è un vero e proprio simbolo di lusso e arte, capace di trasformarsi in un investimento esclusivo. La primissima Birkin, creata a mano nel 1984, ha raggiunto una cifra che polverizza ogni record precedente, consacrando questa icona come il pezzo più costoso di sempre. È il nuovo record mondiale per...

Più di un accessorio, è un feticcio. Più di una borsa, è un pezzo di storia della moda. La primissima Birkin di Hermè s, il prototipo realizzato a mano nel 1984 appositamente per Jane Birkin, colei che le ha dato il nome e il mito, è stata battuta all’asta giovedì pomeriggio a Parigi per una cifra che polverizza ogni record precedente: 10,1 milioni di dollari, ovvero 8,6 milioni di euro (diritti d’asta inclusi). È il nuovo record mondiale per una borsa. Non è la Birkin più rara, né la più preziosa per materiali. Ma è l’unica, e questo basta. Realizzata a mano in pelle di vitello nera, ha dimensioni ibride tra la Birkin 35 e 40, anelli metallici chiusi, tracolla non removibile, zip Éclair (precedenti all’accordo con Riri), hardware in ottone dorato e, inciso sotto la chiusura, il marchio inequivocabile: le iniziali “J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Birkin di Jane Birkin venduta all’asta per 10,1 milioni di dollari: è la borsa più costosa di sempre. Nata per caso, così è diventata iconica

