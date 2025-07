La Banca d' Alba apre ufficialmente a Novara

La Banca d’Alba apre ufficialmente a Novara, portando il suo spirito di cooperazione e affidabilità nel cuore della città. Situata nello storico Palazzo Orelli in piazza Martiri della Libertà, questa nuova filiale rafforza il legame tra tradizione e innovazione, offrendo servizi su misura per le esigenze della comunità locale. L’istituto sarà operativo per diventare il punto di riferimento finanziario di Novara, creando opportunità e crescita condivisa.

Nel cuore della città, in pieno centro in piazza Martiri della Libertà. Banca d’Alba, l’istituto di credito cooperativo albese presente in Piemonte e Liguria con 74 filiali, apre la sua 75ª filiale, a Novara, nello storico Palazzo Orelli, costruito a metà del XIX secolo. L'istituto sarà operativo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

